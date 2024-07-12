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Kağızman'da kalp krizi geçiren çoban hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:32
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Kağızman’da kalp krizi geçiren çoban hayatını kaybetti

Kağızman'da arazide hayvan otlatan çoban kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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