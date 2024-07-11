12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan otomobil kahvehane önünde oturanların arasında daldı | Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 12.07.2024 00:09
ABONE OL
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan otomobil kahvehane önünde oturanların arasında daldı | Çok sayıda yaralı var

Katliam gibi kaza Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydan geldi. Kontrolden çıkan otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı. Kazada 11 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, Çınarlı Mahallesi'ndeki Tepe Değirmenleri mevkiinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 59 ABU 317 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kahvenin önünde oturanların arasına daldı.



Otomobilin kahvenin önündeki vatandaşlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlileri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör