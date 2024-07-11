Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan otomobil kahvehane önünde oturanların arasında daldı | Çok sayıda yaralı var
Katliam gibi kaza Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydan geldi. Kontrolden çıkan otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı. Kazada 11 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kaza, Çınarlı Mahallesi'ndeki Tepe Değirmenleri mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 59 ABU 317 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kahvenin önünde oturanların arasına daldı.
Otomobilin kahvenin önündeki vatandaşlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlileri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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