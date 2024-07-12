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7 kilo esrar yakalatan şüpheli: "İçimlik alacaktık, uygun verince 4 arkadaş toplu aldık"

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 10:12 Güncelleme: 12.07.2024 10:15
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7 kilo esrar yakalatan şüpheli: İçimlik alacaktık, uygun verince 4 arkadaş toplu aldık

Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı operasyonda aspiratörde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Şüphelinin ifadesinde "İçimlik alacaktık, fiyatını uygun verince 4 arkadaş toplu aldık" dediği öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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