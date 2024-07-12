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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da devlet daireleri açık mı, özel sektör çalışıyor mu?

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 15:03 Güncelleme: 12.07.2024 15:04
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15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz’da devlet daireleri açık mı, özel sektör çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl pazartesi gününe denk gelince, hafta sonu tatiliyle birleşerek 3 günlük bir tatil fırsatı doğuruyor. Bu durum, "15 Temmuz resmi tatil mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Vatandaşlar, resmi tatil olup olmadığını, özel sektörde tatil olup olmayacağını ve idari izin hakkı bulunup bulunmadığını merak ediyor. İşte, 15 Temmuz'un tatil durumu ve diğer detaylar...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde, "15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorusu yine gündemde. Pazartesi gününe denk gelen bu özel günün tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, aynı zamanda özel sektör çalışanları için durumun ne olduğunu ve kimlerin izinli sayılacağını da araştırıyor. Kamu ve özel sektör çalışanlarının merak ettiği tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

15 Temmuz Tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün bu yıl da pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte, vatandaşların aklında "15 Temmuz resmi tatil mi?" sorusu belirdi. Özellikle hafta sonu tatiliyle birleştirerek 3 günlük bir tatil planı yapmak isteyenler, bu sorunun cevabını merak ediyor.

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilan edilmiş ve resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

15 Temmuz Özel Sektöre Tatil mi?

15 Temmuz, resmi tatil olması sebebiyle özel sektör çalışanları için de tatildir. Ancak, bazı iş kollarında resmi tatillerde de çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda resmi tatilde çalışanlara, yasal olarak mesai ücreti ödenmesi gerekmektedir.

2024 Resmi Tatiller Listesi

İşte 2024 yılında yer alan resmi tatillerin tam listesi:

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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