15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz’da devlet daireleri açık mı, özel sektör çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde, "15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorusu yine gündemde. Pazartesi gününe denk gelen bu özel günün tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar, aynı zamanda özel sektör çalışanları için durumun ne olduğunu ve kimlerin izinli sayılacağını da araştırıyor. Kamu ve özel sektör çalışanlarının merak ettiği tüm bu soruların yanıtları haberimizde.