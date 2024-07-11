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Tıraş olurken yol yapım çalışmasını izledi, gören bir daha baktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 11:03 Güncelleme: 11.07.2024 11:03
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Tıraş olurken yol yapım çalışmasını izledi, gören bir daha baktı

Bursa'da berberini ikna eden vatandaş, kaldırım üzerinde tıraş olurken yol yapım çalışmasını izledi.

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