Pegasus uçağı saatlerce rötar yaptı yolcular aç ve susuz kaldı! Bayılan yolculara diğer yolcular müdahale etti kabin ekibi uçaktan kaçtı
Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak dün akşam saatlerinde (10 Temmuz 2024) İstanbul-Dalaman seferi öncesi rötar yaptı. Saatlerce süren rötar nedeniyle uçakta 2 yolcu baygınlık geçirirken, onlarca yolcu ise aç ve susuz kaldı. Tüm bunlar yaşanırken pilot ve uçuş ekibinin de mesai saatlerinin dolduğunu gerekçe göstererek uçağı terk etmesi yolcuları iyice çileden çıkardı.
Dün akşam saatlerinde (10 Temmuz 2024) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a uçacak olan Pegasus'a ait uçağın uzun süre rötar yapması yolcular ile uçak ekibi arasında gergin anlar yaşanmasına neden oldu.
2 YOLCU UÇAK İÇERİSİNDE FENALAŞTI
Uçağın içerisinde saatlerce kalan yolculardan 2'si fenalaşarak baygınlık geçirdi. Uçağın yaklaşık 5 saat rötar yaptığı öğrenilirken, fenalaşan 2 yolcuya diğer yolcular tarafından yapılan müdahale anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
YOLCULAR AÇ VE SUSUZ KALDILAR
Yolcuların saatlerce süren rötar nedeniyle gergin ve kızgın oldukları görülürken, görüntülerde bazı yolcuların açlık ve susuzluk nedeniyle kabin ekibine "Yemek verin, su verin" diye seslendikleri duyuldu.
BEBEKLİ YOLCULAR DA ZORLUK YAŞADI
Bazı bebekli yolcuların da uçak içerisinde oldukça zor anlar yaşadığı görülürken, ebeveynler ağlayan çocuklarını susturmakta güçlük çekti.
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