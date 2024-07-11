Pegasus uçağı saatlerce rötar yaptı yolcular aç ve susuz kaldı! Bayılan yolculara diğer yolcular müdahale etti kabin ekibi uçaktan kaçtı

Dün akşam saatlerinde (10 Temmuz 2024) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a uçacak olan Pegasus'a ait uçağın uzun süre rötar yapması yolcular ile uçak ekibi arasında gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

2 YOLCU UÇAK İÇERİSİNDE FENALAŞTI

Uçağın içerisinde saatlerce kalan yolculardan 2'si fenalaşarak baygınlık geçirdi. Uçağın yaklaşık 5 saat rötar yaptığı öğrenilirken, fenalaşan 2 yolcuya diğer yolcular tarafından yapılan müdahale anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.