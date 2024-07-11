İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! 1 tutuklama



7 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, 9 Temmuz Salı günü 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Üçü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.