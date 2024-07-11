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İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon! 1 tutuklama

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 22:12 Güncelleme: 11.07.2024 22:14
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İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon! 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. PKK terör örgütünün terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.


7 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda, 9 Temmuz Salı günü 8 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Üçü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Üç şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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