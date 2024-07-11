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Silahlı saldırıda ağır yaralanan Başkan Sevi yoğun bakımda

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 06:24
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Silahlı saldırıda ağır yaralanan Başkan Sevi yoğun bakımda

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, kendisine düzenlenen silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Başkan Sevi, geçirdiği 4 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alındı.

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