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Ekvador'daki Amazon Ormanları'nda yeni bir cam kurbağa türü keşfedildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 11.07.2024 06:22
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Ekvador’daki Amazon Ormanları’nda yeni bir cam kurbağa türü keşfedildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki Amazon Ormanları'nda yeni bir cam kurbağa türünün keşfedildiği bildirildi.

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