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Araçta sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 08:59 Güncelleme: 11.07.2024 09:03
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Araçta sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobile sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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