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Sıcaktan bunalanların serinleme mekanı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 14:05
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Sıcaktan bunalanların serinleme mekanı

Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe'nin kentten ayrılmasının ardından Topuk Yaylası'na turist akını yaşanıyor.

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