E-5 kenarında yağmur çamur demeden yürüyen adamın hikayesi ortaya çıktı! Sosyal medyada ’Pendikli Forrest Gump’ diye gündem olmuştu

E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı, neden yürüdüğü hakkında çeşitli rivayetler ortaya atılan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu öğrenildi. Salman, E-5 karayolunda yürürken çekilen videoları sosyal medyada yayıldıktan sonra daha da merak uyandırdı. Salman'ın annesi, oğlunun sevdiği kadınla nişanlandığını, fakat nişanın bozulduğunu, daha sonrasında kafasından yaralandığını ve bu olaylardan sonra oğlunun kendisini yollara vurarak yaz kış demeden sürekli yürüdüğünü ifade etti.





İstanbul'da, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde E-5 karayolunu sürekli kullanan sürücülerin yol kenarında ya da orta refüjde yürürken gördüğü vatandaş merak uyandırdı. Yolda yürürken çekilen videoları sosyal medyada 'Pendikli Forrest Gump' başlığıyla yayılan ve kimilerinin hakkında çeşitli rivayetlerde bulunduğu vatandaş, sosyal medyada ve basında yer aldıktan sonra daha da merak uyandırdı.