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Kasksız sürücü motosikletten düştü, kafasını kaldırıma çarptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 14:06 Güncelleme: 11.07.2024 14:07
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Kasksız sürücü motosikletten düştü, kafasını kaldırıma çarptı

Bolu'da kasksız motosiklet kullanan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yere düştü. Motosikletten savrulan sürücü kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

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