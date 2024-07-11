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Sanayi sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 16:46
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Sanayi sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü

Kastamonu’da sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan bir vatandaş, tartıştığı şahıslar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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