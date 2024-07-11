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Jandarma tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 15:54 Güncelleme: 11.07.2024 16:12
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Jandarma tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Aksaray’da jandarmanın rutin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde 2 ton 292 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

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