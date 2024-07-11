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Karabük'te korkutan trafik kazası: 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 11.07.2024 18:34 Güncelleme: 11.07.2024 19:46
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Karabük’te korkutan trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Karabük’te yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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