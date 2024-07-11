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Park manevrasında kalanlara ikinci şans verilecek

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 12:35 Güncelleme: 11.07.2024 12:36
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Park manevrasında kalanlara ikinci şans verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre direksiyon eğitimi dersi sınavlarında park manevrasında kalan sürücü adaylarına ikinci bir şans verilecek.

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