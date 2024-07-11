11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Arnavutköy'de biri palet çaldı diğeri ayran, "bu kadarına da pes" dedirten hırsızlıklar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 12:38
ABONE OL
Arnavutköy’de biri palet çaldı diğeri ayran, bu kadarına da pes dedirten hırsızlıklar kamerada

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yeri önünden palet ve başka bir iş yeri önünden ise ayran çalındı. "Bu kadarına da pes" dedirten hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör