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Lüleburgaz'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 06:16
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Lüleburgaz’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Lüleburgaz ilçesi Eskibedir köyü Kümeveler mevkiinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

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