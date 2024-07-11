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Erciş'te bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 06:18
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Erciş’te bir kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde bir kişi yol kenarında ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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