11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kocasını demir sopayla öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 06:15
ABONE OL
Kocasını demir sopayla öldürdü

Denizli'nin Güney ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada, karısı tarafından başına demir sopayla vurulan koca olay yerinde hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör