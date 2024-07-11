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İzmir'de lüks sitede çıkan yangın korkuttu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 06:13
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İzmir’de lüks sitede çıkan yangın korkuttu

İzmir'de, Folkart isimli lüks sitenin 14'üncü katında bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangının büyüme ihtimaline karşılık site boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

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