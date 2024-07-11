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Japon tapınağına zarar vermişti! Çin vatandaşı tutuklandı

Giriş: 11.07.2024 05:50
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Japon tapınağına zarar vermişti! Çin vatandaşı tutuklandı

Japonya'da tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nda "eser tahrip ettiği ve kutsala saygısız davrandığı" gerekçesiyle bir Çin vatandaşı tutuklandı. Öte yandan Çin vatandaşının, tapınağın isminin yazılı olduğu taş sütuna İngilizce "tuvalet" yazdığı belirlendi. Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, konuya yönelik açıklamasında, Japonya'ya, tutuklanan Çin vatandaşına yönelik "adil soruşturma yürütülmesi" çağrısı yaptı

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