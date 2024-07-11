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Kız meselesi yüzünden gençler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Giriş: 11.07.2024 05:34
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Kız meselesi yüzünden gençler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

"Pes" dedirten olay Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşandı. Kkız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada 7 genç birbirine girdi. Bıçakların da çekildiği olay esnasında 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

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