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Diyarbakır'da öğrenci servisi alev alev yandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 06:11
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Diyarbakır’da öğrenci servisi alev alev yandı

Diyarbakır'da park halindeki öğrenci servisi, motor kısmından alev alarak yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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