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Niğde'de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 15:25 Güncelleme: 11.07.2024 15:26
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Niğde’de metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdı

Niğde merkez ve ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası yapılan araştırmalarda, metrekareye 45,5 kilogram yağmur yağdığı bildirildi.

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