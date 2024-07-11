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İzmir'de 2 firariye şafak operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 11.07.2024 01:52 Güncelleme: 11.07.2024 01:53
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İzmir’de 2 firariye şafak operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

İzmir'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari zanlı için düğmeye basıldı. Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonuyla zanlılar kıskıvrak yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerine yapmış olduğu çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 4 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.A. (50) ve 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından 21 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.D.'nin adreslerini belirledi.

TUTUKLANDILAR

Savcılıktan alınan talimatla, belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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