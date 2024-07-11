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Adana'da dehşet! Parkta oturan gençlere kurşun yağdırdılar | Ölü ve yaralı var

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 03:49 Güncelleme: 11.07.2024 05:22
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Adana’da dehşet! Parkta oturan gençlere kurşun yağdırdılar | Ölü ve yaralı var

Dehşet veren olay, Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşandı. Parkta oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin tasancalı saldırısına uğrayan Hacı Acartürk (24) hayatını kaybetti, arkadaşı Serhat Y. (28) ise yaralandı. Serhat Y.'nin tedavisi devam ederken, cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kan donduran olay, saat 23.00 sıralarında ilçedeki Büyük Atatürk Parkı'nda meydana geldi.



Parktaki kameriyede oturan Hacı Acartürk ve Serhat Y., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.




Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar Hacı Acartürk'ün göğsüne, arkadaşı Serhat Y.'nin ise ayağına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacı Acartürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Serhat Y.'nin tedavisi devam ederken, cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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