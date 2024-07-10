10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta yangın paniği! ATM yangını binaya sıçradı

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 23:36 Güncelleme: 10.07.2024 23:50
ABONE OL
Beşiktaş’ta yangın paniği! ATM yangını binaya sıçradı

Beşiktaş Etiler'de bir bankanın ATM'sinde çıkan yangın binanın üst katına sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör