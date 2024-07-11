"Fal bakıyorum" yalanıyla saniyeler içerisinde 3600 dolar çaldı! Yer: Bursa





"1-2 DEFA BURAYA DA GELDİ"

Sanayide esnaf olan Talip Çetin, "Dün aracımı tamire getirdim. O esnada kapalı bir kadın yanımıza yaklaşarak 'Fal bakayım' dedi. Bu şekilde vatandaşlardan para topluyormuş. Fal baktığı sırada taktiğini devreye sokuyor ve 'Senin iş yerinde-aracında yüklü miktarda para var' diyor. Kadının ikna kabiliyeti yüksek olduğu için, fal baktığı kişi de paranın yerini söylüyor. Sonrasında bir arkadaşım sosyal medya üzerinden bana bir video attı.