"Fal bakıyorum" yalanıyla saniyeler içerisinde 3600 dolar çaldı! Yer: Bursa
Bursa'da bir kadın fal bakma taktiği ile dolandırıcılık yaptı. Bir tekstil dükkanından 3 bin 600 dolar çaldığı iddia edilen kadının kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da 'El falı bakma' taktiği ile mağdurların paralarının nerede olduğunu öğrenen kadın dolandırıcı, bir tekstil dükkanından 3 bin 600 dolar çaldı. Kadın şüphelinin kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil mağazasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yaptığı kelime oyunları sayesinde vatandaşları dolandıran kadın şüpheli, Vişne Caddesi'ne giderek işyeri sahiplerini gözüne kestirdi. Dükkandan içeri giren şüpheli, el falı bakma iddiasında bulunarak dükkan sahibinin parasının yerini öğrendi. Boşluk bularak 3 bin 600 doları alıp kayıplara karışan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
"1-2 DEFA BURAYA DA GELDİ"
Sanayide esnaf olan Talip Çetin, "Dün aracımı tamire getirdim. O esnada kapalı bir kadın yanımıza yaklaşarak 'Fal bakayım' dedi. Bu şekilde vatandaşlardan para topluyormuş. Fal baktığı sırada taktiğini devreye sokuyor ve 'Senin iş yerinde-aracında yüklü miktarda para var' diyor. Kadının ikna kabiliyeti yüksek olduğu için, fal baktığı kişi de paranın yerini söylüyor. Sonrasında bir arkadaşım sosyal medya üzerinden bana bir video attı.
Videoyu izlediğimde yanımıza gelen kadını gördüm. Bir tekstil dükkanından 3 bin 600 dolar çalmış. Bu kadın 1-2 defa gelmişti zaten. Telefonumu aldı, birini aradı ve sonra numarayı sildi. Telefonu elime aldığımda internet bankacılığına bile girmeye çalışmış. Allah'tan şifreyi bilmediği için paralarımı alamadı. Ancak kadının ikna kabiliyeti çok yüksek. Parası çalınan arkadaşımıza da geçmiş olsun." dedi. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.
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