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Av sezonu için bakımları yapılan tekneler Van Gölü'ne indirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 09:28 Güncelleme: 11.07.2024 09:28
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Av sezonu için bakımları yapılan tekneler Van Gölü’ne indirildi

Van Gölü'nde endemik bir tür olan inci kefalini avlayarak geçimini sağlayan balıkçılar, av yasağı süresince karaya çekerek boyayıp onarımdan geçirdikleri teknelerini vinç yardımıyla suya indirdi.

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