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Bandırma'da sardalya bolluğu yaşanıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 09:53 Güncelleme: 11.07.2024 09:53
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Bandırma’da sardalya bolluğu yaşanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sardalya bolluğu yaşanıyor.

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