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Dolandırıcılıktan aranıyordu uyuşturucuyla yakalandı

İHA
Giriş: 11.07.2024 06:21
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Dolandırıcılıktan aranıyordu uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ'da dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı uyuşturucu ile yakalandı.

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