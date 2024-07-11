15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’nin yolculuk tarihi netleşti! 2 ayda 60 bin yolcu hedefi

Bakan Uraloğlu, Milletin Zaferi temasıyla 14 Temmuz saat 13:10'da Ankara'dan yola çıkacak hızlı trenin, 411 yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini belirterek, "Demokrasi ve Milli Birlik şuuruyla sadece bir gün değil her gün ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi trenlerimizle yaşatmaya devam ediyoruz. Her 15 Temmuz'da bir gelenek haline gelen ve ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi ve kahramanlık destanını trenlerimizin üzerinde nesilden nesile aktaracağız. Milli irademize, özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza karşı açılan bu savaşta, canlarını ortaya koyan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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