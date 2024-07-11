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Erzincan'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 09:55
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Erzincan’da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Erzincan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Feci kazada araçta bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı.

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