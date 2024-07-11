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Polis botu kaçak avlanmaya izin vermiyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 09:26 Güncelleme: 11.07.2024 09:26
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Polis botu kaçak avlanmaya izin vermiyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak KB-1301 kontrol botu inci kefalin kaçak olarak avlanılmasına izin vermiyor.

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