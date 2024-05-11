Esenyurt’ta kan donduran ’uyuşturucu’ cinayeti! 16 yaşındaki çocuk silahla öldürüldü

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada Özel, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Evde bulunan Ş.T. isimli şahsın ise yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası evde bulunan S.A. isimli şüpheli arkadaşlarıyla beraber olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan diğer gençleri gözaltına aldı.