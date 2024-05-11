Esenyurt’ta kan donduran 'uyuşturucu' cinayeti! 16 yaşındaki çocuk silahla öldürüldü
Esenyurt’ta 6 arkadaş bir sitedeki evde bir araya geldi ve burada uyuşturucu madde kullandıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında kavga çıktı. Kavgada S.A. isimli genç, 16 yaşındaki arkadaşı Asrin Ege'yi silahla vurarak öldürdü ve bir arkadaşını ise yaraladı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Asrin Ege Özel, 6 arkadaşıyla beraber site içerisinde bulunan eve geldi. İddiaya göre, evde uyuşturucu kullanan arkadaşlar arasında kavga çıktı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Çıkan kavgada Özel, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Evde bulunan Ş.T. isimli şahsın ise yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası evde bulunan S.A. isimli şüpheli arkadaşlarıyla beraber olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan diğer gençleri gözaltına aldı.
TORBACILIKTAN 2 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öldürülen 16 yaşındaki çocuğun uyuşturucu satışından dolayı 2 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından maktul Asrin Ege Özel'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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