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Kocaeli'nde vahşet! Ağabeyini öldürdü savunması dehşete düşürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 14:04
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Kocaeli’nde vahşet! Ağabeyini öldürdü savunması dehşete düşürdü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği için sanığa indirim de uygulanmadı.

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