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Sel felaketininn yaşandığı Van'da hummalı çalışma

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 11:22 Güncelleme: 10.07.2024 11:25
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Sel felaketininn yaşandığı Van’da hummalı çalışma

Sağanak yağışla beraber gelen sel felaketinin izlerini silmek isteyen Van'da ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor. Çalımlı Mahallesi'ndeki mezrada iş makineleriyle çalışma yürütüldü.

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