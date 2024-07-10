Gübre içindeki cesette sır perdesi aralandı! Boğazı kesilerek öldürülmüştü... En yakını için kırmızı bülten
Bursa Orhangazi'de gübre içerisine atılmış halde bulunan cesedin kimliği tespit edildi. İnceleme sonucu cesedin Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu öğrenilirken, boğazı kesilerek öldürülen kadının kocasının katil zanlığı olduğu belirtildi. Adamı yakalamak için kırmızı bülten çıkarıldı.
Feci olay 2023 yılının Ocak ayında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde meydana gelmişti.
Alınan bilgilere göre zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli kişi, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.
Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında ise gübre içinde bulunan cesedin Suriye uyruklu E.B. isimli 24 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenmişti. Otopsi sonrasında ise kadının boğazının kesilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.
İŞİ BIRAKTIĞINI SÖYLEYİP KAÇMIŞ
Cinayete kurban giden E.Y. ile kocası K.Y.'nin hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi. E.Y.'nin yaklaşık 2 ay önce kocası tarafından öldürülmüş olabileceği, olay sonrasında da çiftlik sahibini arayarak işi bıraktığını ve Orhangazi'den ayrıldıklarını söylediği ortaya çıkmıştı.
ÖZEL EKİP DİDİK DİDİK ARADI
Yaşanan olay sonrasında ise katil zanlısı Suriye uyruklu K.Y.'nin bulunması için jandarma ekipleri özel bir ekip kurmuştu. Zanlının bulunması için ekipler hem Türkiye içinde hem de sınır ötesinde özel istihbarat çalışması yürütmüş ancak zanlıya ulaşılamamıştı.
YAKALANMASI İÇİN KIRMIZI BÜLTEN
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçen yılın yaz kararnamesi ile atanan Başsavcı Enis Tekgül ise dosyayı yeniden ele aldı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı K.Y.'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı.
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