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Sabah kavga etti öğlen ölü bulundu! Yer: Antalya

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 14:48
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Sabah kavga etti öğlen ölü bulundu! Yer: Antalya

Antalya'da sokakta yaşayan bir şahsın park içerisinde cansız bedeni bulundu. Ölü bulunan adamın sabah saatlerinde bir şahıs ile kavga ettiği öğrenilirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede delil aradı.

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