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Osmaniye'de acı olay: Hakkınızı helal edin dedi ölü bulundu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:41
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Osmaniye’de acı olay: Hakkınızı helal edin dedi ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 gün önce evinden ayrılan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Necip Erbaş, Kadirli Andırın yolu, Yenigün köyü yakınlarında ölü olarak bulundu. Erbaş'ın kaybolmadan önce en son bir yakınına telefonda "Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

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