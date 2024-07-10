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Ağrı'da yıldırım düşmesi sonucu çoban yaralandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:43
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Ağrı’da yıldırım düşmesi sonucu çoban yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Eleşkirt ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış beraberinde yıldırım düşmesine neden oldu. Yıldırım düşmesi sonucu ilçede bir çoban yaralanırken, sel suları ekili arazilere ve evlere zarar verdi.

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