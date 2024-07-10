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Erzurum'da alt geçitte sıkışan kamyondaki 2 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:39
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Erzurum’da alt geçitte sıkışan kamyondaki 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir kamyonun alt geçitte sıkışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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