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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:36
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Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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