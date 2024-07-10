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Diyarbakır'da anız yangını

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:38
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Diyarbakır’da anız yangını

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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