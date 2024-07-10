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Aksaray'da bir garip olay! Sabaha kadar kavga edip tehdit alan kadın şikayetçi olmadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:26
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Aksaray’da bir garip olay! Sabaha kadar kavga edip tehdit alan kadın şikayetçi olmadı

Aksaray'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilmek üzereyken bekçiler tarafından kurtarılan ve defalarca ölüm tehdidi alan kadın sabaha kadar kavga ettiği ve polislerin 3 kez işlem yaptığı erkek arkadaşından şikayetçi olmadı.

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