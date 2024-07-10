Malatya'da gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-07-10 00:41:0338.2422238.120567.69MW4.2Yeşilyurt (Malatya)Detay
2024-07-09 23:56:4234.7191732.6755618.47MW3.6Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)Detay
2024-07-09 23:54:5038.0891737.252227.0ML2.4Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-07-09 23:43:3238.4730637.353617.1ML2.5Darende (Malatya)Detay
2024-07-09 23:12:4436.4197237.934177.0ML1.5Münbiç, Halep (Suriye) - [40.57 km] Karkamış (Gaziantep)Detay
2024-07-09 22:47:1439.2397242.074727.0ML2.1Bulanık (Muş)Detay
2024-07-09 22:30:4137.5205635.2857.0ML1.2Aladağ (Adana)Detay
2024-07-09 22:13:2938.0783336.858067.0ML1.1Göksun (Kahramanmaraş)Detay
2024-07-09 22:11:0136.6816728.1897255.04ML2.3Akdeniz - [03.77 km] Marmaris (Muğla)Detay
2024-07-09 21:47:1938.1727838.166677.0ML1.4Yeşilyurt (Malatya)Detay
2024-07-09 21:38:5540.822531.754447.0ML2.5Merkez (Bolu)Detay
2024-07-09 21:09:1938.0902836.856397.0ML2.6Göksun (Kahramanmaraş)Detay
2024-07-09 20:58:3837.5113939.597.0ML1.8Siverek (Şanlıurfa)Detay
2024-07-09 20:47:3038.1066737.634447.65ML3.6Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-07-09 18:13:1140.5769440.871397.0ML1.1İspir (Erzurum)Detay
2024-07-09 18:08:2639.0597241.92757.0ML2.5Alpaslan Barajı - [02.50 km] Bulanık (Muş)
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