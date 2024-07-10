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Hakkari'de korkunç kaza! Birden fazla yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 10.07.2024 00:47
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Hakkari’de korkunç kaza! Birden fazla yaralı var

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Yaşanan feci kazada 4 kişi yaralanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu üzerinde meydana geldi. Vahit A. yönetimindeki 06 LOK 48 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle refüjde bulunan direğe çarptı.

Otomobil içinde bulunan şoför Vahit A., İshak A., Helbest A. ve Hanife A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kazaya karışan otomobil kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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