Hakkari’de korkunç kaza! Birden fazla yaralı var

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kazaya karışan otomobil kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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