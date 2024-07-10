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Erzincan'da sağanak yağış etkili oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 06:22
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Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış Çağlayan Beldesinde zarara yol açtı. Sel ve su taşkınlarının yaşandığı beldede jandarma ekipleri risk oluşabilecek güzergâhları trafiğe kapatarak insanları bulundukları bölgeden boşalttı.

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